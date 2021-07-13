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سوكدالي توقع “أودعت فيك سري”
تستأنف جمعيـة ورشة للثقافـة والفن، بالبيضاء، برنامجها الأدبـي، بعـد توقف اضطراري لأنشطتهـا جراء جائحة كورونـا، بحفل تقديـم وتوقيـع الأضمومـة الشعريـة “أودعـت فيـك سـري” للكاتبـة والفنانـة “خديجـة سوكدالـي”، غدا (الأربعاء) ابتداء من الرابعة والنصف عصرا بدار الشباب حي السلامـة، بقـرب المديريـة الإقليميـة لوزارة التربيـة الوطنيـة لمولاي رشيـد بالبيضاء. ويقـدم مـواد الحفـلأكمل القراءة »
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