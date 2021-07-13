حوادث
ظهور نتائج خبرة تسميم السويسرية
أمر قضائي بإحضار المتهمين بالقوة العمومية ومواجهة بينهم أمام المحكمة بالصويرة زكت نتائج تقرير الخبرة المنجز من قبل معهد العلوم للأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أخيرا، الاتهامات الموجهة إلى الأطراف المتورطة في قضية تسميم مواطنة سويسرية من أصل مغربي مقيمة بجماعة آيت سعيد بإقليم الصويرة. وأثبت تقريرأكمل القراءة »
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