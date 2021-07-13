وطنية
تقارير التفتيش بيد عبد النباوي
مقررون يعرضون نتائج أبحاثهم والانتخابات ضمن أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيزا مهما من جدول أعماله، لليوم (الثلاثاء)، لتقارير التفتيش التي تخص ملفات معروضة على المفتشية العامة للشؤون القضائية، بشأن أفعال منسوبة لبعض القضاة والتي أجرت بشأنها أبحاثا، إذ لا يمكن أن تتم المتابعة التأديبيةأكمل القراءة »
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