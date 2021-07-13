الرياضة
حصيلة الحكومة في الرياضة… أوراش على الورق
استمرار مشاكل التأهيل مع الجامعات وتأخر إحداث الشركات الرياضية والتدخل في وكالة المنشطات شكك فاعلون رياضيون في الحصيلة التي قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن التدابير اتي اتخذتها حكومته، للنهوض بالمجال الرياضي، خاصة في ما يتعلق بأجرأة القوانين الرياضية، وتأهيل الجامعات الرياضية. ضعف الأداء وكشف فاعلون رياضيون أن قطاعأكمل القراءة »
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