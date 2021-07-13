الصباح الفني
قالوا
بوسريف كتب الشاعر صلاح بوسريف تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “الوجود تمرين يومي على العدم”. شرف الدين كتبت الممثلة أحلام شرف الدين على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “سنحيا بعد كربتنا ربيعا كأننا لم نذق في الأمس مرا”. جمالي كتبت الممثلة فاتي جمالي تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “كنأكمل القراءة »
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