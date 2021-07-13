حوادث
الانتقام وراء جريمة قتل
المتهم تسلح بقضيب من حديد وتربص بالضحية أحمد ذو الرشاد (الجديدة) أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، النظر والبت في ملف جنائي يتابع فيه فلاح، من أجل جناية القتل العمد، بعدما قدم دفاعه ملتمسا تمسك خلاله بمحاكمته حضوريا لثقل التهمة الموجهة له. لم يكن أحد يظن أن زيارةأكمل القراءة »
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