ملف عـــــــدالة
حاتم: مواقع التواصل سهلت الاستدراج
> هناك تزايد في استغلال القاصرات ضمن شبكات الدعارة، رغم تشديد القوانين الزجرية وتكييف الأمر إلى جرائم الاتجار بالبشر ما السبب في ذلك؟ > لا بد من معرفة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الضحية إلى السقوط في مغبة شبكات الدعارة والوساطة وجلب واستدراج القاصرات إلى ممارسة البغاء وأخذ نصيب منأكمل القراءة »
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