ملف عـــــــدالة
قاضي التحقيق يكشف استغلال أم لابنتها
لم تكن أم تتحدر من أزمور تعتقد أن السحر سينقلب على الساحر، لما تقدمت أمام الضابطة القضائية بشكاية تفيد فيها تعرض ابنتها القاصر التي لا تتجاوز 16 ربيعا لاغتصاب من قبل زوج ارتبطت به الأم بعد طلاق من زوجها الأول الذي أنجبت معه أطفالا ضمنهم الضحية القاصر. ذكرت الأم بصفتهاأكمل القراءة »
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