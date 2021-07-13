الرياضة
غيابان وازنان لآسفي ضد وادي زم
الإصابة تبعد بساك وخابا وفوزي جمال حاضر في الاحتياط يفتقد أولمبيك آسفي لاعبين بارزين في مباراته أمام مضيفه سريع وادي زم، التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن الدورة 27 لبطولة القسم الأول. وقال محمد الحضرمي، طبيب الفريق، إن غياب الحارس أحمد مروان بساك والمهاجم حمزة خابا عنأكمل القراءة »
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