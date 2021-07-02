الصباح الفني
مهنيو السياحة يجددون مؤسساتهم
15 وحدة فندقية على الواجهة البحرية تجدد بنياتها السياحية كتافوكت وأطلنتيك بالاص وصوفيتيل بالاص يعيش القطاع السياحي بأكادير والجهة على وقع أزمة جائحة كورونا، غير أن هذه الوضعية الاستثنائية كانت فرصة ذهبية لإعادة تجديد بنيات مجموعة من الوحدات الفندقية، إما بتمويل ذاتي، أو باللجوء إلى برنامج التجديد الذي أطلقته شركةأكمل القراءة »
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