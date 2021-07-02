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الروخ يجرب الكوميديا السينمائية
قال إن “كنبغيك طلقني” يكشف قصة حب من نوع خاص قال المخرج إدريس الروخ، إنه منشغل بتصوير فيلم سينمائي جديد، يحمل عنوان “كنبغيك طلقني” يعرف مشاركة مجموعة من الممثلين. وأوضح الروخ في حديثه مع “الصباح”، أن عدنان موحجة، تكلف بكتابة السيناريو الخاص بالفيلم الجديد، ويجسد أيضا دور البطولة إلى جانبأكمل القراءة »
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