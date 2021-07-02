خاص
أربع مؤسسات لتنفيذ المشاريع
ثلاث منها يرأسها الوالي والرابعة تعمل تحت إمرة رئيس الجهة تسير الأشغال بوتيرة متسارعة، من أجل تنفيذ مشاريع التنمية بجهة سوس ماسة، وتحولت أكادير إلى حاضرة أوراش لتأهيل الحاضرة والمناطق التابعة للجهة. وأحدثت أربع هياكل مؤسساتية للسهر على إنجاز وتتبع مختلف المشاريع المتضمنة في مخطط التأهيل الحضري 2020-2024، الذي خصصأكمل القراءة »
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