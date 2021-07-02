الرياضة
طائرة خاصة للسفر لبنين
خصص الرجاء طائرة خاصة تقله إلى بنين، من أكادير، في 7 يوليوز الجاري، حين يواجه حسنية أكادير في 6 من الشهر نفسه، بملعب أدرار، لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية. ويسعى الرجاء لتوفير ظروف الراحة للاعبيه، قبل مواجهة شبيبة القبائل ببنين، في 10 يوليوز الجاري، في نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقيةأكمل القراءة »
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