حوادث
حقد وكره ينتهيان بقتل
المتهم خبأ أداة الجريمة تحت سور قبل الفرار إنجاز: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) تمسك دفاع المتهم بمحاكمة موكله حضوريا، نظرا لحجم وثقل التهمة الموجهة له، المتمثلة في متابعته من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين، وحددت الغرفة الجنائيةأكمل القراءة »
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