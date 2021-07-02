قنديل في وقت تشهد فيه الشواطئ المغربية توافدا كبيرا للمصطافين، أكدت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعنى بأخبار السياحة والاصطياف، أن عددا من هواة الترحال، عاينوا في الآونة الأخيرة، وجود قناديل بحر سامة في شواطئ الشمال، وهو ما يفرض اتخاذ الحيطة والحذر. وتساهم أحوال الطقس في ظهور هذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا