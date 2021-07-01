الصباح الفني
قالوا
بنعمران كتبت الفنانة خولة بنعمران على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الناس يا صديقي لا يتذكرون ما قمت به لأجلهم، بل يتذكرون ما لم تستطع القيام به”. الأشراقي كتب الفنان والملحن محمد الأشراقي تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “تأكدت أن الإبحار ضد التيار في الممارسة الفنية، يصبح نوعا منأكمل القراءة »
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