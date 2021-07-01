حوادث
الحبس لسائق متهم بإضرام النار في أثاث أخواته
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة سائق شاحنة والحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذته من أجل جناية إضرام النار في شيء مملوك للغير، بعد استفادته من تنازل شقيقاته. وتقدمت ثلاث نساء شقيقات أمام المركز الترابي للدرك الملك، بشكاية أفدن فيها، أنهنأكمل القراءة »
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