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مداهمة فيلا بطنجة تفضح مافيا دولية
اعتقال 11 متهما ضمنهم رومانيان وألباني والفرقة الوطنية تطارد باقي المتورطين صيد ثمين دلت عليه عناصر مديرية التراب الوطني، وأدى إلى إنجاح عملية أمنية نفذت في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء)، واستهدفت فيها أنشطة مشبوهة داخل فيلا توجد بمنتجع سياحي بطنجة. وأسفرت عملية التدخل التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنيةأكمل القراءة »
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