الرياضة
الفارق حكما لديربي عبدة دكالة
غيابات وازنة بالزمامرة وآسفي يستعيد بونكات ويخسر المؤدن عينت المديرية المركزية للتحكيم الحكم حمزة الفارق من عصبة تادلة لقيادة مباراة أولمبيك آسفي ونهضة الزمامرة ضمن الدورة 24 من بطولة القسم الأول، التي تجرى في التاسعة والنصف مساء اليوم (الخميس)، على أرضية ملعب المسيرة الخضراء. وسيكون الحكم الرئيسي مؤازرا بمساعديه ياسينأكمل القراءة »
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