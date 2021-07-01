fbpx
الرياضة

الفارق حكما لديربي عبدة دكالة

منذ دقيقة واحدة
غيابات وازنة بالزمامرة وآسفي يستعيد بونكات ويخسر المؤدن عينت المديرية المركزية للتحكيم الحكم حمزة الفارق من عصبة تادلة لقيادة مباراة أولمبيك آسفي ونهضة الزمامرة ضمن الدورة 24 من بطولة القسم الأول، التي تجرى في التاسعة والنصف مساء اليوم (الخميس)، على أرضية ملعب المسيرة الخضراء. وسيكون الحكم الرئيسي مؤازرا بمساعديه ياسينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى