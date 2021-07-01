الرياضة
رئيس “الكاك” يستعيد 150 مليونا
أفاد مصدر من النادي القنيطري أن الرئيس محمد الرماش استرجع مبلغ 150 مليون سنتيم، الذي سبق أن أقرضه للنادي، حتى لا يحتسب ضمن الديون العالقة، والحرمان منه بعد الجمع العام. وجاء قرار الرماش بعد علمه أن الجامعة ستمنع الرؤساء والمسيرين من إقراض الأندية، وتعتبر المبالغ الممنوحة مجرد هبات. وتابع المصدرأكمل القراءة »
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