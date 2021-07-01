حوادث
الدعوى العمومية بين الاستماع وعدم الاستماع
لا وجود لأي نص يلزم الاستماع إلى المشتكى به قبل تحريكها في مواجهته (١/٢) بقلم: أشرف منصور جدوي* تعتبر واقعة ارتكاب جريمة من الجرائم السببية المنشئة لحق الدولة في اقتضاء العقاب، بالنظر لما تسببه تلك الجريمة من اضطراب اجتماعي حاق بالمجتمع وأصابه، ووسيلتها في ذلك تحريك الدعوى العمومية حيال المشتكىأكمل القراءة »
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