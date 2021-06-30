أســــــرة
مشاكـل الحيـاة… خطـوات للحـل
يجد كثير من الأشخاص صعوبة في التعامل مع مشاكل الحياة وهمومها، فيطرحون كثيرا من الأسئلة عن كيفية مواجهتها، سيما أنها تعد تحديا صعبا بالنسبة إليهم. وتختلف طرق مواجهة مشاكل الحياة، حسب مدربي التنمية الذاتية، وذلك بالنظر إلى كل شخص والظروف التي يعيشها وكذلك قدرته على تحملها. وتعتبر أولى خطوات مواجهةأكمل القراءة »
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