حوادث
إدانة متهم حاول هتك عرض قاصر
غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة حكمت عليه بثلاث سنوات حبسا قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم يبلغ من العمر 26 سنة، على خلفية تورطه في قضية أخلاقية، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا، في حدود سنتين نافذتين، وواحدة موقوفة التنفيذ. ويأتي حكم هيأة الحكم باستئنافية الجديدة، بعد متابعة المتهمأكمل القراءة »
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