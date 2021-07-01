ملف الصباح
مسؤولون ممنوعون من الاستجمام في إسبانيا
تحذيرات من استعمال جواز سفر البرلمان لدخول سبتة المحتلة تم منع وزراء حكومة سعد الدين العثماني، من قضاء عطلتهم الصيفية في منتجعات سياحية بإسبانيا، بفعل بسبب الأزمة التي تسببت فيها الحكومة الاشتراكية بمدريد التي طعنت المغرب، ونتج عنها تعليق كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وفضلت الحكومة الاشتراكية الإسبانية، التضحية بالمغرب،أكمل القراءة »
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