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الرياضة

كواليس الفرق

منذ دقيقتين
الوداد الرياضي أكد مصدر مقرب من الوداد الرياضي أن الليبي مؤيد اللافي سيكون حاضرا في الديربي بعد غد (السبت)، رغم العملية الجراحية التي خضع لها بداية الأسبوع الجاري في الأنف. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الطاقم الطبي للفريق الأحمر طمأن البنزرتي على مشاركة اللافي، مضيفا أن اللاعب مطالب باستعمال واقيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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