الرياضة
الاتحاد الإسلامي… العودة من بعيد
تحدى الأزمة وطول مسافات السفر وغياب الدعم ليحقق صعودا طال انتظاره غمرت الفرحة أرجاء وجدة، إثر تمكن اتحاد وجدة من حسم بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الثاني، على بعد ثلاث دورات من نهاية بطولة القسم الوطني هواة، بعد تغلبه على أولمبيك اليوسفية بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما بالملعب البلديأكمل القراءة »
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