حوادث
قراصنة المخدرات يسيطرون على المتوسط
إيقاف 65 شخصا بإسبانيا وحجز زوارق وشاحنات وبنادق وتجهيزات حديثة قادت تحريات أجهزة أمنية إسبانية متعددة إلى تفكيك شبكة لتهريب المخدرات وصفت بـ «الضخمة»، انطلاقا من سواحل بعض الجزر المغربية التي تحتلها إسبانيا، بعد أشهر من ترصد تحركات زعمائها، منهم بيلاروسيون وإسبان. وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن سقوط أشهر المهربينأكمل القراءة »
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