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“أثرياء البحر” يتواطؤون مع شبكات التهريب
السوق السوداء تحرم المغرب من ثروته السمكية وأوربيون يتربصون بها أنعش “سماسرة” السوق السوداء للأسماك، ما يحرم المغرب من مبالغ مالية تقدر بالملايين، في الوقت الذي ظهرت فئة جديدة أطلق عليها “أثرياء البحر” متورطة في تهريب الأسماك، أو التعامل مع شبكات تهريب تابعة لدول أوربية بطريقة غير شرعية. وقال مصدرأكمل القراءة »
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