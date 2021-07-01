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الرياضة

هزيمة الأشبال تفضح الإدارة التقنية

منذ دقيقتين
منتخب الشباب غادر البطولة العربية في أول اختبار أمام الجزائر ودع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة البطولة العربية لكرة القدم بمصر، بعد هزيمته أمام نظيره الجزائري، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بالقاهرة، لحساب ربع النهائي. وأثارت الهزيمة غضب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيماأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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