الرياضة
هزيمة الأشبال تفضح الإدارة التقنية
منتخب الشباب غادر البطولة العربية في أول اختبار أمام الجزائر ودع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة البطولة العربية لكرة القدم بمصر، بعد هزيمته أمام نظيره الجزائري، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بالقاهرة، لحساب ربع النهائي. وأثارت الهزيمة غضب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا