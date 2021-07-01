الرياضة
لاعبو “الكاك” يلوحون بالإضراب
منخرطون يدخلون على الخط وتضارب بشأن الأسباب هدد لاعبو النادي القنيطري بالاعتذار أمام الكوكب المراكشي، غدا (الجمعة) بالملعب الكبير بمراكش، لحساب الدورة 29 من منافسات بطولة القسم الثاني، جراء التماطل في صرف منحة التوقيع وراتبين. ورفض اللاعبون خوض التداريب، أول أمس (الأربعاء)، قبل أن يدخل منخرطون على الخط، لثنيهم عنأكمل القراءة »
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