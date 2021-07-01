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اذاعة وتلفزيون

أفلام مغربية تتألق في مصر

منذ دقيقتين
استفتاء في مهرجان أسوان حول موضوع المرأة يختار 10 أشرطة لمخرجين مغاربة صنفت 10 أفلام لمخرجين مغاربة في قائمة “أهم 100 فيلم للمرأة في السينما العربية”، في استفتاء نظمه مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة بمصر. واحتل فيلم “أدم” للمخرجة مريم التوزاني المركز 25 في القائمة نفسها، متبوعا بفيلمين من توقيعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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