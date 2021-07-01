حوادث
محاكم جديدة لجرائم غسل الأموال
أسند القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى محاكم البيضاء ومراكش وفاس، الاختصاص في النظر في تلك القضايا، بعدما كانت حكرا فقط على المحكمة الابتدائية بالرباط، ومنحت التعديلات المدخلة على القانون والتي نشرت منتصف الشهر الجاري بالجريدة الرسمية، إمكانية لتلك المحاكم بعقد جلسات بصفة استثنائية ولأسباب تتعلق بالأمن العام في مقراتأكمل القراءة »
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