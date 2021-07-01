الأولى
السجــن لمحـرفــة سورة قرآنية
أنهت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش الجدل بشأن محاكمة مهاجرة مغربية، تحمل الجنسية الإيطالية، كانت مثار نقاش بخصوص ما قامت به من تحريف في سورة قرآنية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اعتبرت أن ما اقترفته يشكل جريمة، وقضت في حقها بالحبس النافذ. وأدانت الغرفة المهاجرة في حكم أصدرته،أكمل القراءة »
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