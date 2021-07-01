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الرياضة

18 عداء يتأهلون إلى طوكيو

منذ 3 دقائق
Morocco's Soufiane EL Bakkali celebrates after winning the men's 3000metre steeplechase event during the Diamond League Athletics Meeting at The Louis II Stadium in Monaco on August 14, 2020. (Photo by Valery HACHE / POOL / AFP)
جامعة القوى تنتظر الحسم النهائي للاتحاد الدولي ارتفع عدد العدائين المؤهلين إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو، إلى 18 عداء، بعد تحقيق عبد العاطي الكص، الحد الأدنى للمشاركة، في الاختبارات التي أجرتها الإدارة التقنية الوطنية لجامعة ألعاب القوى، أول أمس (الثلاثاء). وعلمت “الصباح”، أن الكص تمكن من تحقيق الحد الأدنى في سباقأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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