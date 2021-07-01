الرياضة
18 عداء يتأهلون إلى طوكيو
جامعة القوى تنتظر الحسم النهائي للاتحاد الدولي ارتفع عدد العدائين المؤهلين إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو، إلى 18 عداء، بعد تحقيق عبد العاطي الكص، الحد الأدنى للمشاركة، في الاختبارات التي أجرتها الإدارة التقنية الوطنية لجامعة ألعاب القوى، أول أمس (الثلاثاء). وعلمت “الصباح”، أن الكص تمكن من تحقيق الحد الأدنى في سباقأكمل القراءة »
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