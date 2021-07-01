الرياضة
حكام “الفار” يغضبون المديرية
وجهت إليهم انتقادات حادة بسبب تأخر حسم الحالات علمت «الصباح» أن المديرية الوطنية للتحكيم وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى حكام تقنية «الفار»، على خلفية تأخرهم في الحسم في الحالات المثيرة للجدل خلال مباريات البطولة. وكشفت مصادر مطلعة، أن يحيى حدقة، مدير مديرية التحكيم لم يكن راضيا عن تضييع ثلاث دقائقأكمل القراءة »
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