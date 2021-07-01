اذاعة وتلفزيون
“جرادة مالحة” يخرج إلى القاعات
فيلم الإثارة النفسية يكشف مؤامرة تحكم وسيطرة تستعد شركة الانتاج “فولكس بوكس” لعرض فيلمها السينمائي الطويل “جرادة مالحة” للمخرج ادريس الروخ، بالقاعات السينمائية، بعد قرار السلطات بعودة الحياة إليها، مع احترام التدابير الصحية الموصى بها. ويعد فيلم “جرادة مالحة” أول فيلم سينمائي طويل يتكلف الروخ بإخراجه، بعد أن بصم اسمهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا