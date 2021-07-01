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مقالات الرأي

تحريم التصوير… اضطراب في الذوق

منذ دقيقتين
An image grab taken off a video reportedly released by Media Office of the Nineveh branch of the Islamic State (IS) Group on February 26, 2015, allegedly shows an IS militant pushing a statue inside the Mosul museum in the northern Iraqi Governorate of Nineveh. The five-minute video shows IS militants knocking statues off their plinths in the Mosul museum and smashing them to pieces with sledgehammers. AFP PHOTO / HO / Media Office of the Nineveh branch == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Media Office of the Nineveh branch" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM ALTERNATIVE SOURCES, AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT, DATE AND LOCATION WHICH CANNOT BE INDEPENDENTLY VERIFIED == / AFP PHOTO / Welayat Nineveh Media Office / -
شيوخ التطرف وضعوه في خانة الكبائر وأعدموا التيارات الفنية قبل ولادتها عرفت قبائل صحراء الجزيرة العربية، إرهاصات فنية محترمة، تمثلت في نحت الحجر والخشب، وصنع مجسمات وتماثيل، بعضها يحاكي صورة الإنسان، وجزء آخر صنع على هيأة حيوانات، غير أن ظهور الإسلام وضع حدا للتصوير، واعتبره من المحرمات، التي يمكن أنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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