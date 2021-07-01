مقالات الرأي
تحريم التصوير… اضطراب في الذوق
شيوخ التطرف وضعوه في خانة الكبائر وأعدموا التيارات الفنية قبل ولادتها عرفت قبائل صحراء الجزيرة العربية، إرهاصات فنية محترمة، تمثلت في نحت الحجر والخشب، وصنع مجسمات وتماثيل، بعضها يحاكي صورة الإنسان، وجزء آخر صنع على هيأة حيوانات، غير أن ظهور الإسلام وضع حدا للتصوير، واعتبره من المحرمات، التي يمكن أنأكمل القراءة »
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