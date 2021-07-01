وطنية
قواعد “بيجيدي” تعاقب المتابعين بالفساد
رفضت تجديد ترشيحهم ومنحتهم رتبا متأخرة والقيادة تدافع عنهم تتجه قواعد العدالة والتنمية، على مستوى المجالس الإقليمية والمحلية، إلى معاقبة المنتخبين الذين تطاردهم شبهات فساد، وتنتظرهم ملفات قضائية بمحاكم جرائم الأموال، في مواقع مختلفة. وبينما يدافع تيار واسع من داخل الأمانة العامة على أحقية ترشيحهم، وهي التي تملك القرار النهائيأكمل القراءة »
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