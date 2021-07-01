الصباح الفني
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زوجان في “غينيس” بأكبر فارق طول تمكن زوجان من المملكة المتحدة من دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كأكبر فارق طول بين زوجين في العالم، إذ وصل إلى 56.8 سنتيمترا. وعرض الحساب الرسمي لـ”غينيس” على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو يظهر الزوجين جيمس (33 عاما) وكلوي لوستد (27 عاما). ويظهر في الفيديوأكمل القراءة »
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