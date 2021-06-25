الصباح الفني
الشعباوي تحصل على الباكلوريا
حصلت الفنانة نزهة الشعباوي على شهادة الباكالوريا شعبة الأداب والعلوم الإنسانية، بميزة حسن جدا، بعد انقطاعها عن الدراسة لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن. واستقبلت الشعباوي حصولها على الباكلوريا بالزغاريد والدقة المراكشية والعمارية، في أجواء مليئة بالفرح والبهجة بنجاحها الذي كان بمثابة فخر لها. وشاركت متابعيها في “فيسبوك” فرحتها بالنجاح،أكمل القراءة »
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