الرياضة
فرنسي يعوض بنعلي ببركان
أقال نهضة بركان المد رب بيدرو بنعلي، أول أمس (الأربعاء)، بعد الهزيمة أمام الوداد الرياضي، الثلاثاء الماضي، بهدفين لصفر بالملعب البلدي ببركان، ضمن الدورة 23 من البطولة الوطنية. وتقرر أيضا حل الطاقم التقني، ومن المحتمل تعويضه مؤقتا بالفرنسي دفيد بولونجي، المدير التقني لأكاديمية النادي، إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي.أكمل القراءة »
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