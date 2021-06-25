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بنجلون يوقع “حب في الحجر الصحي”
المخرج رصد معاناة مكفوفين بعد قرار الإغلاق الشامل في زمن كورونا اختار المخرج حسن بنجلون، كشف بعض معاناة مكفوفين، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الحجر الصحي والاغلاق الشامل، في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فيلم سينمائي يحمل عنوان “حب في الحجر الصحي”. وانتهى بنجلون، قبلأكمل القراءة »
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