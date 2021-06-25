الرياضة
دوري في الكرة الحديدية باليوسفية
تنظم جمعية أبطال الغد لكمال الأجسام و”الفيتنيس”، بشراكة مع ممارسي الكرة الحديدية باليوسفية، دوريا وديا، يتخلله حفل تكريم، لفائدة ثلاثة وجوه رياضية بالمدينة. وتقام التظاهرة تحت شعار “وحدة ترابنا خط أحمر”، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية وعصبة تانسيفت الجنوب. وقال مصدر من اللجنة المنظمة إن التكريم سيشمل الراحلأكمل القراءة »
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