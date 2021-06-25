الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي ذكرت صحف مصرية أن الأهلي والزمالك دخلا في منافسة بينهما، من أجل نيل توقيع وليد الكرتي، لاعب الوداد الرياضي. وكان آخر عرض تقدم به الزمالك، هو انتقال محمد أوناجم وحميد أحداد إلى الوداد، مقابل انتقال الكرتي إلى الفريق المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن إدارة الوداد مازالتأكمل القراءة »
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