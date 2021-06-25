الصباح الفني
هدى سعد تبحث عن “النور”
كتبت الفنانة هدى سعد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تقبل بوجود مناطق مظلمة في حياتك، فالنور موجود، وليس عليك إلا أن تدير الزر ليتألق”. ووجهت سعد رسالة مليئة بالطاقة الإيجابية إلى متابعيها الذين تفاعلوا معها من خلال تعليقاتهم، التي عبروا فيها عن موافقتهم لها الرأي. واعتادت سعد علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا