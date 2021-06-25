وطنية
إدماج المتعاقدين في نظام المعاشات
مشروع قانون لإخضاع آلاف أطر أكاديميات التربية لنظام الصندوق المغربي للتقاعد قررت الحكومة إخضاع أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون 011-71. وأعدت الحكومة مشروع قانون رقم 01-21 يهدف إلى إدماج المتعاقدين في إطار الأكاديميات الجهوية في نظام المعاشات المدنية، ينتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي،أكمل القراءة »
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