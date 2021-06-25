حوادث
إدانة معرقل السير فوق قنطرة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل السكر العلني وإحداث الفوضى مع اعتراض السبيل والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بشاحنة، وسياقة دراجة نارية بشهادة تأمين منتهيةأكمل القراءة »
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