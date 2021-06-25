الصباح الفني
قالوا
حسون كتبت المغنية شذى حسون على “إنستغرام”: لا أحد يشاهدك أكثر من الناس الذين لا يحبونك… قدم لهم عرضا”. كيداري كتبت الممثلة جيهان كيداري على صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، تدوينة جاء فيها ما معناه “الطريق الصعبة توصل دائما إلى الأماكن الجميلة”. بلمير كتبت الفنانة رجاء بلمير على حسابها الرسمي علىأكمل القراءة »
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