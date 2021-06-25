fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 39 ثانية
حسون كتبت المغنية شذى حسون على “إنستغرام”: لا أحد يشاهدك أكثر من الناس الذين لا يحبونك… قدم لهم عرضا”. كيداري كتبت الممثلة جيهان كيداري على صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، تدوينة جاء فيها ما معناه “الطريق الصعبة توصل دائما إلى الأماكن الجميلة”. بلمير كتبت الفنانة رجاء بلمير على حسابها الرسمي علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 39 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى