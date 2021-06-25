الرياضة
مارسيليا وسانت إيتيان يرفضان مواجهة الرديف
عموتة يبرمج تجمعين إعداديين بعد نهاية البطولة يحاول الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، برمجة مباراة إعدادية، بعد نهاية الموسم الكروي، استعدادا للكأس العربية، المقرر إجراؤها في دجنبر المقبل بقطر. وأجرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالات مع فريقي مارسيليا وسانت ايتيان الفرنسيين، بحكم أنهما سيخوضان استعداداتهما بمركب محمد السادس الدوليأكمل القراءة »
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