الأولى
قتيل في مواجهة دامية بورش بناء
أحالت مصالح الأمن بمنطقة الرحمة بالبيضاء، من أجل الاختصاص الترابي، أخيرا، ملف وفاة شاب بالمستشفى، على القيادة الجهوية للدرك الملكي، بعدما تبين خلال التحقيق الأولي أنه توفي نتيجة مواجهة مسلحة مع عمال بورش للبناء بمنطقة بوسكورة، بعد أن حاول رفقة ثلاثة من زملائه سرقة كميات من الحديد ونقلها على متنأكمل القراءة »
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